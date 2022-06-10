Грози та зливи переважно пройдуть у всіх регіонах на Заході України. Також дощитиме на Житомирщині та Хмельниччині.

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Дощитиме на Заході України та частині Півдня

Доведеться прихопити з собою дощовики або парасольки також жителям Одеської і Миколаївської областей. Не мине день без опадів і у Криму.

Найспекотніше буде у східних областях

Всім решту українцям доведеться побути під палючим сонцем та безхмарним небом. Найвище стовпчики термометрів піднімуться саме у східних областях – тут повітря прогріється до +31...+33 градусів. Такі показники прогнозують на Луганщині, Донеччині, Харківщині та Дніпропетровщині.

Лише на кілька градусів прохолодніше – +30...+32 – у Київській, Чернігівській, Житомирській областях, а також на Черкащині та Запоріжжі. Мінімальну для 11 червня температуру – +23...+25 метеорологи обіцяють у Львівській області. Лише на градус тепліше має бути на Івано-Франківщині. В решті українських регіонв температура коливатиметься в межах +25...+31.

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Зверніть увагу! Киянам 11 червня опадів боятись не слід, вітер буде південно-східний швидкістю 5 – 10 метрів на секунду. Повітря у Києві прогріється до +30...+32.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

У Києві в суботу – сухо та дуже спекотно, до +32, +33 градусів. Захищайтесь від гарячого повітря, уникайте тривалого перебування на сонці, пийте побільше води, прикривайте голову, шукайте тінь, особливо під деревами,

– порадила синоптикиня Наталка Діденко.

Вітер у більшості областей, зауважила Діденко, буде східний. Лише в західних регіонах – північно-західний. Пориви будуть помірними, проте під час грози можуть перерости в сильні.

Прогноз погоди у містах України

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +25...+27;

Львів – +23...+25;

Івано-Франківськ – +24...+26;

Тернопіль – +26...+28;

Чернівці – +26...+28;

Хмельницький – +27...+29;

Луцьк – +25...+27;

Рівне – +27...+29;

Житомир – +30...+32;

Вінниця – +29...+31;

Одеса – +24...+26;

Миколаїв – +29...+31;

Херсон – +28...+30;

Сімферополь – +27...+29;

Кропивницький – +29...+31;

Черкаси – +30...+32;

Чернігів – +30...+32;

Суми – +29...+31;

Полтава – +29...+31;

Дніпро – +31...+33;

Запоріжжя – +30...+32;

Донецьк – +31...+33;

Луганськ – +31...+33;

Харків – +31...+33;

Київ – +30...+32.

Прогноз погоди на 11 червня / Карта Укргідрометцентру

