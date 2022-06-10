Грози та зливи переважно пройдуть у всіх регіонах на Заході України. Також дощитиме на Житомирщині та Хмельниччині.
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Дощитиме на Заході України та частині Півдня
Доведеться прихопити з собою дощовики або парасольки також жителям Одеської і Миколаївської областей. Не мине день без опадів і у Криму.
Найспекотніше буде у східних областях
Всім решту українцям доведеться побути під палючим сонцем та безхмарним небом. Найвище стовпчики термометрів піднімуться саме у східних областях – тут повітря прогріється до +31...+33 градусів. Такі показники прогнозують на Луганщині, Донеччині, Харківщині та Дніпропетровщині.
Лише на кілька градусів прохолодніше – +30...+32 – у Київській, Чернігівській, Житомирській областях, а також на Черкащині та Запоріжжі. Мінімальну для 11 червня температуру – +23...+25 метеорологи обіцяють у Львівській області. Лише на градус тепліше має бути на Івано-Франківщині. В решті українських регіонв температура коливатиметься в межах +25...+31.
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Прогноз погоди від Наталки Діденко
У Києві в суботу – сухо та дуже спекотно, до +32, +33 градусів. Захищайтесь від гарячого повітря, уникайте тривалого перебування на сонці, пийте побільше води, прикривайте голову, шукайте тінь, особливо під деревами,
– порадила синоптикиня Наталка Діденко.
Вітер у більшості областей, зауважила Діденко, буде східний. Лише в західних регіонах – північно-західний. Пориви будуть помірними, проте під час грози можуть перерости в сильні.
Прогноз погоди у містах України
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +25...+27;
Львів – +23...+25;
Івано-Франківськ – +24...+26;
Тернопіль – +26...+28;
Чернівці – +26...+28;
Хмельницький – +27...+29;
Луцьк – +25...+27;
Рівне – +27...+29;
Житомир – +30...+32;
Вінниця – +29...+31;
Одеса – +24...+26;
Миколаїв – +29...+31;
Херсон – +28...+30;
Сімферополь – +27...+29;
Кропивницький – +29...+31;
Черкаси – +30...+32;
Чернігів – +30...+32;
Суми – +29...+31;
Полтава – +29...+31;
Дніпро – +31...+33;
Запоріжжя – +30...+32;
Донецьк – +31...+33;
Луганськ – +31...+33;
Харків – +31...+33;
Київ – +30...+32.
Прогноз погоди на 11 червня / Карта Укргідрометцентру