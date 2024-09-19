Половину всех налогов в топ-10 на топливном рынке платит одна сеть АЗС, – эксперт

За 2 квартал этого года 10 крупнейших сетей АЗС страны заплатили рекордный квартальный объем налогов с операционной деятельности – более 2,6 миллиарда гривен. Половину этой суммы уплатила сеть ОККО.

Об этом написал эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн на своей странице в фейсбуке.

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Имеем рекорд за последние шесть кварталов – 2,655 миллиарда гривен (оплата по топ-10 сетей по количеству АЗС). Это почти вдвое больше, чем во 2 квартале 2023 года (1,451 миллиарда гривен), и чуть выше предыдущего рекорда – 2,464 миллиарда гривен в 4 квартале 2023-го. Несмотря на традиционное лидерство, ОККО укрепила позицию, установив новый рекорд – 4,2 гривны за литр. Сеть платит 50% всех налогов среди топ-10 сетей,

– написал Куюн.

По словам эксперта, антилидеры рейтинга платят 0,6 – 0,8 гривны за литр, и это является самыми плохими результатами.



Налоговая нагрузка во 2 квартале 2024 года / Инфографика консалтинговой компании "А-95"

Среди других наблюдений Куюн упоминает и о массовом уклонении от уплаты налога на прибыль.

"Среди топ-10 сетей 82% уплаты НнП приходится на ОККО, у которой 30% реализации и 20% АЗС. На втором месте – 14%, остальные 8 сетей – 4% на всех", – отметил он.

Как сообщалось ранее, по результатам деятельности в прошлом году компании группы ОККО уплатили 3,9 миллиарда гривен налогов с операционной деятельности.