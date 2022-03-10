Половины нашего полка уже не существует, – перехваченные разговоры оккупанта

Силовикам удалось перехватить очередной разговор оккупанта со своей мамой. Он жалуется на свое руководство, а также рассказывает о серьезных потерях личного состава. Оккупант явно деморализован.

Перехваченные разговоры опубликовал советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

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Оккупант утверждает, что в его полку огромные потери: много 200 и 300, да и вообще половину полка уже нет. К тому же он не в восторге от командования, которое прислали из Москвы.

Интересно, что его мама раньше обращалась к командиру батальона, где служит сын. Там ей ответили, что никаких потерь нет.

Разговор оккупанта со своей мамой

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