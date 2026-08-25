Как только система рушится, все сразу меняется. Такое мнение высказал 24 Каналу журналист из Ирландии Кейлин Робертсон, отметив, что уже сейчас из Москвы поступают сообщения, свидетельствующие об отчаянии.

Какой выход остается у Путина?

Журналист отметил, что страна-агрессор является мафиозным государством, где правят деньги, а не мораль, этика или религия. Россиянам безразличны ежедневные убийства украинцев, большинство из них удовлетворено тем, что вторжение будет продолжаться, пока Россия не достигнет своих первоначальных целей. Их невозможно убедить моральными аргументами.

Однако если ударить по деньгам, усложнить жизнь, ударить по олигархам, которые рискуют потерять все, тогда им станет очень некомфортно. Эти олигархи начнут давить на Путина. Не думаю, что его кто-то выбросит из окна или отравит. Он будет продолжать войну, пока физически сможет. Путин уже слишком глубоко зашел, чтобы сказать: "Я ошибся, война была плохой идеей, давайте вернемся назад". Он довел российских олигархов до таких страданий и финансовых потерь, что уже не может признать ошибку,

– подчеркнул он.

Именно поэтому единственное, что может делать диктатор России сейчас, – это продолжать войну, ведь от этого зависит его жизнь. Это опасно, потому что Россия – это умирающая империя, находящаяся на последнем этапе своего существования. А на заключительных этапах краха империи, по словам Робертсона, нужно быть как можно дальше от нее, потому что именно тогда она больше всего бьется в отчаянии.

Робертсон о единственном выходе для российского диктатора: смотрите видео

Поэтому сейчас появляются сообщения о возможном вторжении в страны НАТО уже в ближайшие недели. Это ощущается и в Киеве из-за постоянных баллистических ударов.

Параллельно Россия работает над новыми направлениями и новыми целями. Вдоль российско-белорусской границы сейчас строят десять новых укрытий для операторов дронов. По спутниковым снимкам видно, что часть этих позиций может позволять запускать дроны на расстояние до 1 000 километров, вплоть до Варшавы. И это должно очень сильно беспокоить НАТО, потому что Россия снова проверяет границы допустимого.