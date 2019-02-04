Положенный в мокрую погоду асфальт под Киевом продержался всего 2 месяца: фото
Отремонтированная 2 месяца назад дорога Малая Александровка – Чубинское уже покрылась выбоинами. Все потому, что ремонтники клали асфальт во время мокрой погоды.
"Когда в очередной раз вам будут рассказывать о том, что класть асфальт в снег/дождь "позволяет технология" – покажите им эти фото. Асфальт продержался ровно 55 дней", – сообщили в сообществе "Киев оперативный"
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Сколько денег выделят на ремонт дорог Украины в 2019 году?Правительство планирует выделить на ремонт местных дорог 14,7 миллиарда гривен. Кроме того, Еврокомиссия планирует выделить 4,5 миллиарда евро на 39 украинских инфраструктурных проектов в Украине.
Источник: 24 Канал
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