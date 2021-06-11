Об этом польский министр иностранных дел сообщил в интервью изданию Rzeczpospolita.

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На этот раз президент Украины не получил приглашения. Несколько дней назад, пытаясь спасти ситуацию, президент США Джо Байден пригласил Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, но это произойдет после встречи с Путиным,

– сказал дипломат.

Он отметил, что Польша выступает за перспективу членства в Североатлантическом Альянсе таких стран, как Украина или Грузия.

Украина имеет право защищаться

В то же время Збигнев Рау добавил, что Украина перед лицом все более реальных угроз не только имеет право защищаться, но также, согласно Уставу ООН, может ожидать поддержки от других стран.

Она имеет право обратиться к другим странам с просьбой о поддержке. Однако все указывает на то, что эта поддержка не равноценна быстрой перспективе членства в Североатлантическом альянсе,

– подытожил глава МИД.

Обратите внимание! Саммит НАТО стартует в Брюсселе 14 июня. Украину на встречу не пригласили, аргументировав тем, что там будут только члены Альянса.

Вступление Украины в НАТО: кратко

В 2008 году Украина вместе с Грузией подала заявку о вступлении в НАТО. Однако тогда на Бухарестском саммите это стремление зафиксировали лишь как будущую цель.

НАТО признало Украину участником Программы расширенных возможностей 12 июня 2020 года.

Впрочем, прежде чем вступать в Альянс, Украина должна получить План действий по членству в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что ждет расширения сотрудничества.

Глава США Джо Байден подчеркнул, что поддерживает членство Украины в Альянсе. Такое же мнение высказали на комиссии Украина – НАТО.

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