Польша готова лечить 10 тысяч украинских бойцов, – Моравецкий

Польша готова оказать медицинскую помощь примерно 10 тысячам украинских солдат в своих госпиталях в случае необходимости.

Об этом во время визита в Украину заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

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Моравецкий отметил, что несколько десятков украинских военных уже находятся на лечении в польских госпиталях.

Визит Моравецкого в Украину

19 апреля польский премьер-министр приехал во Львов, чтобы открыть первый модульный городок для вынужденных переселенцев. В строящихся домах при финансовой поддержке Польши будут проживать женщины и дети, которые уехали из восточных регионов из-за российской агрессии.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заверил, что Украина может положиться на помощь и поддержку Польши.

Мы открываем во Львове жилые помещения для приюта внутриперемещенных лиц. Украина может рассчитывать на Польшу. Мы оказываем гуманитарную, военную и политическую помощь,

– отметил Моравецкий.

В каждом из домиков могут жить 2 – 4 человека. Внутри контейнеров есть свет и тепло, а также они оборудованы мебелью. На территории города расположены санузлы и столовая.

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