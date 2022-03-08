Польша готова немедленно передать все свои самолеты МиГ-29 в распоряжение США, – МИД Польши

На сегодня для Украины очень важно добиться закрытия неба или получить от международных партнеров истребители.

Это решение было принято после консультаций с президентом и правительством Польши.

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В Польше приняли важное решение о самолетах

Власти соседней Польши готовы немедленно и бесплатно передать все свои самолеты МиГ-29 на базу воздушных сил США Рамштайн и в распоряжение американцев. Добавим, что это крупнейшая воздушная база США на территории Европы.

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Официальная Варшава обратилась к США с просьбой предоставить Польше подержанные самолеты с похожими эксплуатационными возможностями. Европейская страна готова без промедлений согласовать все условия приобретения этих самолетов. Власти Польши призывают другие страны НАТО, которые имеют самолеты МИГ-29, действовать аналогичным образом.

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