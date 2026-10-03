В Польше открыли бомбоубежище времен холодной войны на фоне усиления российских атак

В польском Люблине возобновило работу бомбоубежище времен холодной войны на фоне усиления российских атак на Украину. При этом одно символическое изменение отражает переосмысление угроз – аварийный выход теперь "направлен" на запад, а не на восток.

Об этом сообщает Reuters.

Польша готовит укрытия

Польша находится в состоянии повышенной готовности после многочисленных случаев нарушения ее воздушного пространства российскими ракетами и беспилотниками.

Жителей восточных регионов страны предупреждают о необходимости искать укрытие во время российских авиаударов по соседней западной Украине.

Сигналы тревоги стали привычной частью жизни вблизи границы. На прошлой неделе региональный телеканал даже прервал прямой эфир примерно на 20 минут, чтобы журналисты успели эвакуироваться в укрытие во время воздушной тревоги.

Одним из доступных укрытий является модернизированный объект под зданием муниципального автобусного перевозчика MPK в Люблине. Он был построен в середине 1980-х годов, в разгар напряженности времен холодной войны, но уже был обновлен в соответствии с современными стандартами.

Оно обеспечивает укрытие для 200 человек в течение 72 часов, гарантируя доступ к воздуху, воде и электроэнергии независимо от внешних энергосетей,

– рассказал инспектор по вопросам гражданской защиты компании MPK Lublin Камиль Жонд.

По оценкам польского правительства, количество специализированных укрытий составляет около 2 000, чего достаточно для размещения примерно 300 000 человек.

В Польше также имеется более 86 000 мест, обеспечивающих более низкий уровень защиты, например, подвалы, подземные гаражи или станции метро. В этих местах могут разместиться около 23 миллионов человек.

"Честно говоря, я даже сомневаюсь, есть ли у нас укрытия. Наверное, я бы побежала в подвал или в собственную ванную комнату. Много лет я привыкла к спокойствию и тишине. Я и представить себе не могла, что такое может произойти", – сказала 77-летняя Эльжбета Возница.

Напомним, что Польша, следуя опыту Украины, уже разрабатывает "предвоенный закон". Этот документ призван устранить пробелы в законодательстве и максимально ускорить переход от мирного времени к военному положению.

Между тем премьер Туск заявил, что Россия своими ударами приближается к Польше, страну ждут очень тяжелые времена.