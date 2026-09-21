Сразу 2 страны НАТО подняли военную авиацию на боевую готовность из-за обстрела Украины
21 сентября Польша начала операции военной авиации в собственном воздушном пространстве в связи с воздушной атакой России на территорию Украины. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационная разведка страны приведены в состояние высшей готовности. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Латвии.
Как сообщает командование Вооруженных сил Польши, соответствующие военные операции носят превентивный характер и направлены на защиту суверенитета воздушного пространства страны.
Что известно об угрозе для Европы в связи с российским обстрелом Украины?
По данным Правительственного центра безопасности Польши, на территории Люблинского воеводства было разослано срочное предупреждение для населения.
ВНИМАНИЕ! Российская атака в воздухе на территории Украины. Ситуация находится под контролем. В воздушном пространстве Польши действует польская авиация. Ожидайте дальнейших сообщений,
– говорится в официальном тексте предупреждения.
Экстренное оповещение получили жители Люблина, Хелма, Замостя, Белой Подляской, а также десятков других уездов приграничного региона.
Военные и подразделения радиолокационной разведки продолжают круглосуточный мониторинг ситуации вдоль восточной границы.
Со своей стороны латвийская армия сообщила, что на границе также подняли в небо авиацию НАТО из-за воздушной угрозы.
Напомним, мы также писали о том, что глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина выступает "функциональным союзником" Варшавы в сдерживании российской агрессии.
По его словам, защита украинских территорий предотвращает появление российских войск непосредственно у польской границы.