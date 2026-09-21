Як повідомляє командування Збройних сил Польщі, відповідні військові операції є превентивними та спрямовані на захист суверенітету повітряного простору країни.

Що відомо про загрозу для Європи через російський обстріл України?

За даними Урядового центру безпеки Польщі, на території Люблінського воєводства було розіслано термінове сповіщення для населення.

УВАГА! Російська повітряна атака на території України. Ситуація моніториться. У повітряному просторі Польщі працює польська авіація. Очікуйте на подальші повідомлення,

– йдеться в офіційному тексті застереження.

Екстрене сповіщення отримали жителі Любліна, Хелма, Замостя, Білої Підляської, а також десятків інших повітів прикордонного регіону.

Військові та підрозділи радіолокаційної розвідки продовжують цілодобовий моніторинг ситуації вздовж східного кордону.

Зі свого боку латвійська армія поінформувала про те, що на кордоні теж підняли в небо авіацію НАТО через повітряну загрозу.

Нагадаємо, ми писали також про те, що голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна виступає "функціональним союзником" Варшави у стримуванні російської агресії.

За його словами, захист українських територій запобігає появі російських військ безпосередньо біля польського кордону.