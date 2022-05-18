Польша и страны Балтии просят развернуть на своей территории дополнительные силы НАТО, – СМИ

Среди стран-членов НАТО возникли разногласия по вопросам безопасности в Восточной Европе. Страны Балтии и Польша просят расширить военное присутствие в регионе, а Франция и Италия скептически связаны с такими угрозами.

Члены НАТО не могут договориться о количестве войск в Восточной Европе

Увеличение присутствия было одной из тем встречи министров иностранных дел стран НАТО в Берлине, они решили продолжить переговоры до саммита в Мадриде. Страны не смогли найти общую позицию по этому вопросу.

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Страны Балтии и Польша просят значительно расширить военное присутствие на их территории и улучшить существующие средства, такие как противовоздушная оборона. Другие политики, в том числе из Франции и Италии, выражают скептицизм относительно того, что Россия будет представлять угрозу для стран НАТО в ближайшее время.

Решения по этому вопросу должны быть приняты до конца июня, когда лидеры НАТО встретятся на саммите в Мадриде. Ожидается, что они также одобрят заявки Финляндии и Швеции на членство, если Турция откажется от своих ультиматумов.

Присоединение двух стран к НАТО значительно увеличило бы военный потенциал НАТО в восточной части альянса.

Польша и страны Балтии беспокоятся о своей безопасности

Страны Балтии в совместном заявлении в НАТО отметили:

Невозможно исключить прямую агрессию России против союзников по НАТО. Россия может быстро сгруппировать военные силы против восточной границы НАТО и противостоять Североатлантическому союзу короткой войной как совершенным фактом.

В документе предлагается как можно быстрее направить в каждую страну, находящуюся под угрозой, военный контингент численностью около 20 тысяч военнослужащих.

Другие страны более осторожно относятся к новым вызовам в Восточной Европе, опасаясь больших развертываний, которые дорого стоят и отвлекают войска из других стран.

Лидеры Восточной Европы говорят, что выбор слабый ответ будет стратегической ошибкой типа реакции Запада на вторжение России в Грузию в 2008 году и аннексию украинского Крыма в 2014 году. Восточноевропейские чиновники утверждают, что это был сигнал президенту России Владимиру Путину, что ему может сойти с рук нападение на своих соседей.

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