Члени НАТО не можуть домовитись про кількість військ у Східній Європі

Збільшення присутності було однією з тем зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Берліні, вони вирішили продовжити переговори до саміту в Мадриді. Країни не змогли знайти спільну позицію щодо цього питання.

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Країни Балтії та Польща просять значно розширити військову присутність на їхній території та покращити існуючі засоби, такі як протиповітряна оборона. Інші політики, у тому числі з Франції та Італії, висловлюють скептицизм щодо того, що Росія становитиме загрозу для країн НАТО найближчим часом.

Рішення щодо цього питання мають прийняти до кінця червня, коли лідери НАТО зустрінуться на саміті в Мадриді. Очікується, що на ньому вони також схвалять заявки Фінляндії та Швеції на членство, якщо Туреччина відмовиться від своїх ультиматумів.

Приєднання цих двох країна до НАТО значно збільшило б військовий потенціал НАТО у східній частині альянсу.

Польща та країни Балтії турбуються за свою безпеку

Країни Балтії у спільній заяві до НАТО зазначили:

Неможливо виключити пряму військову агресію Росії проти союзників по НАТО. Росія може швидко згрупувати військові сили проти східного кордону НАТО і протистояти Альянсу короткою війною як довершеним фактом.

У документі пропонується якнайшвидше направити до кожної з країн, які перебувають під загрозою, військовий контингент чисельністю близько 20 тисяч військовослужбовців.

Інші країни обережніше ставляться до нових викликів у Східній Європі, побоюючись великих розгортань, які дорого коштують і відволікають війська з інших країн.

Лідери Східної Європи кажуть, що вибір слабка відповідь буде стратегічною помилкою на зразок реакції Заходу на вторгнення Росії в Грузію у 2008 році та анексію українського Криму у 2014 році. Східноєвропейські чиновники стверджують, що це був сигнал президенту Росії Володимиру Путіну, що йому може зійти з рук напад на своїх сусідів.

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