Анджей дуда с президентом Украины и мэром Лева Андреем Садовым побывали на Лычаковском кладбище. Они почтили память польских военных, погибших в битве за Львов более 100 лет назад. Это острая тема для поляков и украинцев.

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Дуда рассказал, как Украина и Польша пытаются отпустить прошлое

В частности, он вспомнил свой визит в польское кладбище, восстановление которого польская сторона добивалась много лет.

Мы отдали должное и почтили память польских воинов, погибших за независимость Польши во время обороны Львова более 100 лет назад. Следует отметить, что еще до этого визита мэр Львова решил открыть исторические статуи львов на этом кладбище, чего польская сторона добивалась много лет. Для нас эти львы символизируют мужество и героизм польских воинов тех времен,

– сказал Дуда.

Он отметил, что решение открыть мемориал было жестом в сторону поляков и для него символично, что на кладбище президентов сопровождал мэр Львова.

Мы также почтили память украинских героев, погибших за Родину в непрерывной войне. Мы почтили память всех павших и украинцев, что говорит о том, как многое произошло в последнее время. Это значит, что, несмотря на тяжелое прошлое, через 70 – 80 лет, сегодня мы осознаем, что добрососедские отношения можно выработать. Либо мы вместе в это решительное время и поддерживаем друг друга, либо мы теряем свободу. Поляки это прекрасно понимают,

– сказал президент Польши.

Что известно о визите Дуды во Львов