Анджей дуда із президентом України та мером Льова Андрієм Садовим побували на Личаківському цвинтарі. Вони вшанували пам'ять польських військових, які загинули у битві за Львів понад 100 років тому. Це гостра тема для поляків та українців.

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Зокрема він згадав свій візит до польського кладовища, відбудову якого польська сторона домагалась багато років.

Ми віддали належне та вшанували пам'ять польських воїнів, які загинули за незалежність Польщі під час оборони Львова понад 100 років тому. Варто зазначити, що ще до цього візиту мер Львова вирішив відкрити історичні статуї левів на цьому цвинтарі, чого польська сторона домагалася багато років. Для нас ці леви символізують мужність та героїзм польських воїнів тих часів,

– сказав Дуда.

Він зазначив, що рішення відкрити меморіал було жестом у бік поляків і для нього є символічним, що на цвинтар президентів супроводжував мер Львова.

Ми також вшанували пам'ять українських героїв, які загинули за Батьківщину у безперервній війні. Ми вшанували пам'ять усіх полеглих і українців, що говорить про те, як багато всього сталося останнім часом. Це означає, що попри важке минуле, через 70 – 80 років, сьогодні ми усвідомлюємо, що добросусідські відносини можна виробити. Або ми разом у цей рішучий час і підтримуємо один одного, або ми втрачаємо свободу. Поляки це чудово розуміють,

– сказав президент Польщі.

Що відомо про візит Дуди до Львова