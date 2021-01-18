Польша на уровне Европейского Союза заявила о необходимости созвать заседание Совета ООН по правам человека. Причиной стало задержание российского оппозиционера Алексея Навального.

Представители Польши уже инициировали немедленные переговоры со странами Евросоюза. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик в телеграме.

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По его словам, эту инициативу нельзя будет проигнорировать, если встречу будет организовывать Европейский Союз, а не отдельная страна.

Обратите внимание! Президент Польши Дуда отметил, что задержание оппозиционера Алексея Навального недопустимо. По его словам, такие действия российской власти должны иметь последствия для международного сотрудничества. Подробнее об этом – читайте здесь.

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Задержание Навального: коротко