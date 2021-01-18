Польша инициировала переговоры со странами ЕС из-за задержания Навального: что известно
Польша на уровне Европейского Союза заявила о необходимости созвать заседание Совета ООН по правам человека. Причиной стало задержание российского оппозиционера Алексея Навального.
Представители Польши уже инициировали немедленные переговоры со странами Евросоюза. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик в телеграме.
Читайте также Знал, что не доедет домой: журналист объяснил, почему Навальный вернулся в Россию
По его словам, эту инициативу нельзя будет проигнорировать, если встречу будет организовывать Европейский Союз, а не отдельная страна.
К теме Дед в бункере очень боится, – Навальный об избрании ему меры пресечения
Задержание Навального: коротко
- Российский оппозиционер Алексей Навальный 17 января 2021 года вернулся в Москву из Германии. Там он лечился и проходил реабилитацию после отравления.
- Сразу во время паспортного контроля его задержали в аэропорту "Шереметьево".
- Стоит заметить, что рейс из Берлина, которым летел Навальный, сначала должен был сесть в аэропорту "Внуково". Там его уже ждали сторонники и журналисты.
- Перед тем российские власти объявили политика в федеральный розыск. Все из-за дела, которое оппозиционер ранее обжаловал в ЕСПЧ и выиграл.
- В аэропорт заранее стянули автозаки, а территорию огородили металлическим забором.
Поделиться новостью