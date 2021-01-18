Польща ініціювала переговори з країнами ЄС через затримання Навального: що відомо
Польща на рівні Європейського Союзу заявила про необхідність скликати засідання Ради ООН з прав людини. Причиною стало затримання російського опозиціонера Олексія Навального.
Представники Польщі вже ініціювали негайні переговори з країнами Євросоюзу. Про це заявив заступник очільника МЗС Польщі Петро Вавжик у телеграмі.
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За його словами, цю ініціативу не можна буде проігнорувати, якщо зустріч організовуватиме Європейський Союз, а не окрема країна.
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Затримання Навального: коротко
- Російський опозиціонер Олексій Навальний 17 січня 2021 року повернувся у Москву з Німеччини. Там він лікувався та проходив реабілітацію після отруєння.
- Одразу під час паспортного контролю його затримали в аеропорту "Шереметьєво".
- Варто зауважити, що рейс із Берліна, яким летів Навальний, спочатку мав сісти в аеропорту "Внуково". Там на нього вже чекали його прихильники та журналісти.
- Перед тим російська влада оголосила політика у федеральний розшук. Усе через справу, яку опозиціонер раніше оскаржив в ЄСПЛ та виграв.
- До летовища заздалегідь стягнули автозаки, а територію огородили металевим парканом.
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