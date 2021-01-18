Польща на рівні Європейського Союзу заявила про необхідність скликати засідання Ради ООН з прав людини. Причиною стало затримання російського опозиціонера Олексія Навального.

Представники Польщі вже ініціювали негайні переговори з країнами Євросоюзу. Про це заявив заступник очільника МЗС Польщі Петро Вавжик у телеграмі.

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За його словами, цю ініціативу не можна буде проігнорувати, якщо зустріч організовуватиме Європейський Союз, а не окрема країна.

Зверніть увагу! Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що затримання опозиціонера Олексія Навального є неприпустимим. За його словами, такі дії російської влади повинні мати наслідки для міжнародної співпраці. Детальніше про це – читайте тут.

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Затримання Навального: коротко