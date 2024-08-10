Об этом сообщило польское Агентство по вопросам вооружений. Речь идет о закупке нескольких сотен ракет класса "воздух-воздух" AIM-120C AMRAAM.

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Польша приобретет ракеты у США

Сегодня Агентство по вооружениям подписало контракт с правительством США на сумму около 850 миллионов долларов США на поставку нескольких сотен ракет AIM-120C AMRAAM,

– говорится в сообщении.

Это ракеты класса "воздух-воздух". Точного количества ракет, которые заказала Польша, не сообщили. Ракеты будут поступать в период с 2029 по 2033 годы. Эти средства будут использовать боевые самолеты Военно-воздушных сил Соединенных Штатов, которые стоят на вооружении Польши.

Более того, по данным польских СМИ, на следующей неделе Варшава и Вашингтон подпишут соглашение о закупке 96 боевых вертолетов Apache американского производства на сумму более 9 миллиардов долларов. Они должны заменить устаревший вертолетный парк Польши советских времен.

К слову, с 1 августа Польша запустила операцию "Wschodnia zorza", направленную на защиту воздушного пространства от незаконных вторжений, особенно с использованием дронов и других беспилотных летательных аппаратов. На этот шаг страна пошла в ответ на агрессию России против Украины.