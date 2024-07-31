Глава Министерства внутренних дел и администрации Томаш Симоняк заявил, что закон о гражданской защите и гражданской обороне будет содержать также план массовой эвакуации населения и положения о создании защищенной правительственной связи. Ранее о подобном плане говорили в Литве.

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Основные вопросы уже решены

По словам Симоняка, среди прочего на строительство укрытий выделят 5 – 6 миллиардов злотых. Он также добавил, что основные вопросы этого проекта уже решены. Глава МВД Польши объяснил, что осталось описать финансовые и кадровые нюансы, а также отношения с органами местного самоуправления.

Мы сосредоточены на том – и это основная основа этого проекта – чтобы 0,15 процента ВВП из части, которая выделяется на национальную оборону, шло на вопросы, связанные с защитой населения,

– подчеркнул Симоняк.

Семоняк добавил, что в законе также будут положения о создании защищенной правительственной связи.

На вопрос, планирует ли польская власть по примеру Литвы принять план массовой эвакуации, Семоняк заверил, что такой план является частью Закона о гражданской защите и гражданской обороне. По его словам, основная перспектива работы над этим проектом – это правила войны в Украине, ведь это уже не абстрактные ситуации.

Однако он не взялся прогнозировать, когда именно будет принят законопроект. Известно, что в проекте закона о гражданской защите и гражданской обороне определено, что система гражданской защиты в Польше состоит из органов государственного управления и организаций, которые выполняют задачи гражданской защиты, а также ресурсов гражданской защиты.

Что заявляли в Литве

Министр внутренних дел Агне Билотайте Литвы обсудила массовую эвакуацию населения в случае начала войны с представителями министерств обороны и транспорта, Национального центра кризисного управления и других заинтересованных учреждений.

По ее словам, были согласованы обязанности и задачи различных ведомств, а от местных самоуправлений пока ожидают конкретных данных о возможностях и потребностях.

Еще в начале июля МВД Литвы направило самоуправлениям запрос об эвакуации в письменной форме и попросило их за полтора месяца оценить возможности и необходимость ее реализации. В частности, они должны были подать количество жителей, которых планируют эвакуировать, маршруты, транспорт и имеющиеся договоры на его использование, а также необходимое количество лиц для проведения эвакуации и финансирование, которого не хватает.

Литва опирается на опыт стран Северной Европы. Там имеют план эвакуации и на случай войны, и на случай других ситуаций. После завершения подготовки план должно утвердить правительство.

Его также испытают во время учений по гражданской обороне на государственном уровне.