Голова Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Томаш Сімоняк заявив, що закон про цивільний захист і цивільну оборону міститиме також план масової евакуації населення та положення про створення захищеного урядового зв’язку. Раніше про подібний план говорили в Литві.

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Основні питання вже вирішені

За словами Сімоняка, серед іншого на будівництво укриттів виділять 5 – 6 мільярдів злотих. Він також додав, що основні питання цього проєкту вже вирішені. Глава МВС Польщі пояснив, що залишилося описати фінансові та кадрові нюанси, а також стосунки з органами місцевого самоврядування.

Ми зосереджені на тому – і це основна основа цього проєкту – щоб 0,15 відсотка ВВП із частини, яка виділяється на національну оборону, йшло на питання, пов’язані із захистом населення,

– наголосив Сімоняк.

Сімоняк додав, що в законі також будуть положення про створення захищеного урядового зв'язку.

На запитання, чи планує польська влада за прикладом Литви ухвалити план масової евакуації, Сімоняк запевнив, що такий план є частиною Закону про цивільний захист і цивільну оборону. За його словами, основна перспектива роботи над цим проєктом – це правила війни в Україні, адже це вже не абстрактні ситуації.

Однак він не взявся прогнозувати, коли саме буде ухвалено законопроєкт. Відомо, що у проєкті закону про цивільний захист і цивільну оборону визначено, що система цивільного захисту в Польщі складається з органів державного управління та організацій, які виконують завдання цивільного захисту, а також ресурсів цивільного захисту.

Що заявляли у Литві

Міністр внутрішніх справ Аґне Білотайте Литви обговорила масову евакуацію населення в разі початку війни з представниками міністерств оборони і транспорту, Національного центру кризового управління та інших зацікавлених установ.

За її словами, було узгоджено обов'язки та завдання різних відомств, а від місцевих самоврядувань наразі очікують конкретних даних щодо можливостей і потреб.

Ще на початку липня МВС Литви надіслало самоврядуванням запит щодо евакуації в письмовій формі та попросило їх за півтора місяця оцінити можливості та необхідність її реалізації. Зокрема, вони мали подати кількість мешканців, яких планують евакуювати, маршрути, транспорт і наявні договори на його використання, а також необхідну кількість осіб для проведення евакуації та фінансування, якого бракує.

Литва спирається на досвід країн Північної Європи. Там мають план евакуації і на випадок війни, і на випадок інших ситуацій. Після завершення підготовки план має затвердити уряд.

Його також випробують під час навчань із цивільної оборони на державному рівні.