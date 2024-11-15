24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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08:47, 15 листопада У Херсонській області оголосили ракетну небезпеку.

08:26, 15 листопада Телеграм-канал "Николаевский Ванек" повідомив про те, що 5 бортів ТУ-95МС здійснили пускові маневри в районі Каспію. Якщо пуски реальні, то ракети прилетять орієнтовно о 09:00.

08:20, 15 листопада Повітряні сили повідомляють про небезпеку для Київської, Черкаської та Полтавської областей.