Польша могла вылететь из ЧМ-2022 из-за подбрасывания монеты, но спас гол Саудовской Аравии

Сборная Польши сумела пробиться в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Правда судьба польской сборной определилась в последние минуты двух продолжавшихся параллельно матчей.

Польша перед последним туром была лидером группы C, имея четыре очка. И в матче против Аргентины "кадру" устраивала и ничья, чтобы выйти в 1/8 финала с первого места.

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В случае поражения Польши, уже многое зависело от того, как сыграют Саудовская Аравия и Мексика в параллельном матче. Ведь при равном количестве очков, выше место занимала та команда, которая имела лучшую разницу забитых-пропущенных голов. В случае равенства и по этому показателю – у кого больше забитых голов. Если и здесь не удалось определить лучшую команду, тогда уже за очными встречами. Если и здесь паритет – в ход бы шел подсчет желтых и красных карточек в этих командах в матчах на чемпионате мира.

И до 90+5 минут матча Польша выходила в плей-офф именно благодаря тому, что получила меньше желтых карточек, чем Мексика. Ведь к тому времени Польша проигрывала Аргентине 0:2, а Мексика выигрывала у Саудовской Аравии 2:0. И в турнирной таблице обе сборные имели бы при таких результатах по 4 очка, разница забитых-пропущенных 2:2, а личная встреча – ничья 0:0. Хотя в каждом матче еще оставалось играть минимум две минуты, и за это время поляки могли и "сравняться" по карточкам с мексиканцами.

Но именно на пятой компенсированной минуте до основного времени Саудовская Аравия забила гол. Отличился Салем Аль-Давсари. Он забил победный гол в ворота Аргентины. Именно он не забил пенальти в ворота Польши.

Видео гола Аль-Давсари в ворота Мексики

Этот гол и повлиял на размещение команд в группе после третьего тура. Польша финишировала второй благодаря лучшей разнице забитых-пропущенных голов, а не карточкам.

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Что было бы, если бы и количество карт было бы одинаковым?

В таком случае организаторы ЧМ-2022 провели бы жеребьевку. И место в плей-офф определялось бы подбрасыванием монеты. Но в этот раз такой ситуации удалось избежать.