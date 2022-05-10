Польша может более чем в три раза увеличить поставки топлива в Украину, – Свириденко

Польша может увеличить поставки топлива в Украину до 200 тыс. тонн ежемесячно. Для сравнения, за последний месяц объем поступлений по этому каналу едва составил 60 тысяч тонн.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко по итогам польско-украинского энергетического форума в Варшаве, который был посвящен разрешению кризиса, сложившегося на топливном рынке Украины.

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На форуме присутствовали министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва и представители украинского и польского топливного бизнеса.

После того, как враг планомерно атаковал топливную инфраструктуру нашей страны, уничтожив Кременчугский НПЗ и ряд крупных нефтебаз, вопрос поставки горючего приобрел оперативное и предметное решение,

– пишет она.

По словам Свириденко, на форуме благодаря слаженной работе представителей польского и украинского бизнеса, а также логистических предприятий и компаний, управляющих топливной инфраструктурой, удалось наработать практические решения для увеличения объема поставок в ближайшее время.

Рассчитываем, что в польский ресурс мы сможем привлечь нефтепродукты из США, региона Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА), немецких, скандинавских и балтийских нефтеперерабатывающих заводов. Доставляться горючее будет комбинированными видами транспорта через Польшу,

– отметила министерша.

Также при переговорах удалось найти технические возможности для увеличения перевалки необходимых объемов. Более того, одна из ведущих польских компаний PERN SA подтвердила возможность предоставить дополнительные мощности.

Свириденко добавила, что для увеличения отгрузок было решено синхронизировать график работы "Укрзализныци" и польской РКР, которые теперь смогут быстро решать проблемные вопросы.

Ожидаем, что уже в ближайшее время топливные ресурсы будут доставляться быстрее, а на украинских заправках исчезнут очереди,

– говорит она.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что правительством уже создан детальный план послевоенного восстановления Украины, который будет иметь несколько приоритетных направлений, в том числе и развитие экономики.

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