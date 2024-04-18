Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, отметив, что если Польша имеет силы и средства для защиты от вражеских целей, пусть передаст их Украине, чтобы она сама себя защищала. Потому что сейчас 50 самолетов лежат где-то на депозите, но Украина не может ими воспользоваться из-за их "заморозки".

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Не серая зона

Поляки очень обеспокоены и напуганы, они боятся. Давидюк считает, что решением о защите неба на Западе Украины Польша хочет "закрыть себе бока". Он не видит в этой идее волнения за украинцев.

Политолог отметил, что может быть как с Иорданией: когда союзники сбивали ракеты на пути в Израиль, обломками засыпало всю столицу Иордании, Амман.

"Давайте мы будем сбивать над вами ракеты, которые летят в нас" – вот так переводится польский дипломатический язык на грубый украинский. Они хотят, чтобы Львов засыпало ракетами, а в Польше все сохранилось. Предложение должно быть комплексным. А если оно выборочное, поляки делают это, чтобы закрыть свое пространство, а не защитить головы украинцев,

– добавил он.

Сейчас надо помочь защитить Харьков, Чернигов, Одессу с Херсоном. Однако каждый хочет прикрыть свое.

Мы не полигон и не серая зона. Я понимаю, что Путин этот нарратив внедрял и многие в это поверили. Украина – не серая зона. И поэтому нам подобное прикрытие себя вами не подходит,

– подытожил Давидюк.

Самолеты – лучшее решение

Политолог считает, что лучшей помощью от поляков будут самолеты для наших пилотов.

Поверьте, круче пилотов в Европе сегодня нет – ни по профессионализму, ни по доблести. И они сами это прекрасно знают, поэтому лучше бы давали самолеты, а не говорили "ваш пилот плохо знает английский",

– подчеркнул Давидюк.

По его словам, наши пилоты самостоятельно летят в Румынию, Штаты, Британию, организовывают себе маршрут, со всеми общаются, заполняют документы на английском, сдают экзамены на английском, а в ответ слышат, что они не знают язык.

Украинские пилоты – профессионалы мирового уровня, поэтому им нужно давать самолеты и все необходимое для ремонта. Но это нужно делать не так, чтобы полмира, а особенно Россия, знали, где самолеты будут ремонтироваться, потому что они потом начинают искать эти цели,

– сказал политолог.

Он добавил, что сейчас Нидерланды выделяют три самолета в Румынию, чтобы обучать наших пилотов.

Вы серьезно? Это называется "тихий бойкот". Когда у нас умирают люди, они сидят, смотрят и считают самолеты. Но так не работает,

– отметил Николай Давидюк.

Для Украины хорошо, если ее территорию будут защищать, но хочется верить, что Польша будет защищать украинцев, а не свою границу.

Действия Польши во время массированных атак Украины