Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Денис Попович. Он считает, что технически такая возможность у НАТО и наших соседей есть, если разместить ЗРК на некотором отдалении от украинско-польской границы.

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Требуется политическое решение

Эксперт считает, что такие ЗРК могут в техническом радиусе своего действия – 50 – 100 километров, если мы говорим о комплексах дальнего действия, – прикрывать территорию Украины

"Но для этого нужно политическое решение", – отмечает Попович.

По его словам, пока НАТО и наши западные партнеры боятся, если они таким способом обеспечат бесполетную зону по крайней мере над западной частью Украины, это все равно может повлечь за собой эскалацию между НАТО и Россией.

Технически защитить небо возможно

Попович подчеркнул, что Украина может приводить любую аргументацию, чтобы нам помогли закрыть небо. Но реальность заключается в том, что пока наши зарубежные партнеры не хотят делать бесполетную зону и защищать, по крайней мере, Западную Украину своими ЗРК.

Так же, как они пока не хотят давать нам ATACMS дальнобойной системы, танки Leopard и истребители,

– рассказал эксперт.

Он считает, что все их доводы из одной плоскости: они почему-то сейчас боятся эскалации ситуации с Россией. Какие для этого есть основания – это уже вопросы к ним. Но технически это возможно.

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Как западные партнеры помогают закрыть небо над Украиной