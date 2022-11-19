Про це 24 каналу розповів військовий експерт Денис Попович. Він вважає, що технічно така можливість у НАТО та наших сусідів є, якщо розташувати ЗРК на певному віддалені від україно-польського кордону.

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Потрібне політичне рішення

Експерт вважає, що такі ЗРК можуть в технічному радіусі своєї дії – 50 – 100 кілометрів, якщо ми кажемо про комплекси дальньої дії, – прикривати територію України

"Але для цього потрібно політичне рішення", – зазначає Попович.

За його словами, поки що НАТО і наші західні партнери бояться, якщо вони таким способом забезпечать безполітну зону принаймні над західною частиною України, це все одно може спричинити ескалацію між НАТО та Росією.

Технічно захистити небо можливо

Попович наголосив, що Україна може наводити будь-яку аргументацію аби нам допомогли закрити небо. Але реальність полягає у тому, що поки що наші закордонні партнери не хочуть робити безполітну зону і захищати принаймні Західну Україну своїми ЗРК.

Так само як вони поки що не хочуть давати нам ATACMS далекобійної системи, танки Leopard і винищувачі,

– розповів експерт.

Він вважає, що всі їх аргументи з однієї площини: вони чомусь зараз бояться ескалювати ситуацію з Росією. Які для цього є підстави – то вже питання до них. Але технічно це можливо.

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