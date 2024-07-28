Накануне Орбан заявил, что поляки "ведут наиболее лицемерную политику во всей Европе", потому что якобы "бесстыдно ведут бизнес" с Россией. В Варшаве недовольны из-за подобной риторики главы венгерского правительства, поскольку именно его и считают сторонником Кремля.

Смотрите также "Россия думает, что имеет право на самооборону": Орбан выдал новое циничное заявление о войне

В Варшаве спросили, почему Венгрия до сих пор в ЕС и НАТО

Заместитель министра иностранных дел Польши отметил, что в отличие от Орбана, его страна после полномасштабного вторжения в Украину не ведет бизнеса с Россией, поскольку это была "атака как на Польшу, так и на США, на ЕС и НАТО".

Я не очень понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые им так не нравятся и которые якобы плохо к ним относятся. Почему бы ему (Орбану. – 24 Канал) не создать союз с Путиным и с некоторыми авторитарными государствами такого типа,

– заявил он.

Теофил Бартошевский также отметил, что слова венгерского премьер-министра уже очень резко прокомментировало посольство Соединенных Штатов в Будапеште.

"Это по принципу, что если ты не хочешь быть членом какого-то клуба, ты всегда можешь выйти. Это, безусловно, антиевропейская, антиукраинская, антипольская политика сейчас", – говорит польский чиновник.

По его словам, Венгрия также блокирует два миллиарда злотых, что около 467 миллионов евро из Европейского фонда мира, предназначенных Польше от ЕС на возмещение за военную технику, которую получила Украина.

Ранее Орбан заявил, что Европа якобы перестала защищать свои собственные интересы. По его словам, все, что Европа делает сегодня, – это безоговорочно следует за продемократической внешней политикой США.