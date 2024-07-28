Напередодні Орбан заявив, що поляки "ведуть найбільш лицемірну політику в усій Європі", бо нібито "безсоромно ведуть бізнес" із Росією. У Варшаві невдоволені через подібну риторику очільника угорського уряду, оскільки саме його і вважають прихильником Кремля.

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У Варшаві спитали, чому Угорщина досі в ЄС і НАТО

Заступник міністра закордонних справ Польщі наголосив, що на відміну від Орбана, його країна після повномасштабного вторгнення в Україну не веде бізнесу з Росією, оскільки це була "атака як на Польщу, так і на США, на ЄС та НАТО".

Я не дуже розумію, чому Угорщина хоче залишатися членом організацій, які їм так не подобаються і які нібито погано до них ставляться. Чому б йому (Орбану. – 24 Канал) не створити союз з Путіним і з деякими авторитарними державами такого типу,

– заявив він.

Теофіл Бартошевський також зауважив, що слова угорського прем'єр-міністра вже дуже різко прокоментувало посольство Сполучених Штатів в Будапешті.

"Це за принципом, що якщо ти не хочеш бути членом якогось клубу, ти завжди можеш вийти. Це, безумовно, антиєвропейська, антиукраїнська, антипольська політика наразі", – каже польський посадовець.

За його словами, Угорщина також блокує два мільярди злотих, що близько 467 мільйонів євро з Європейського фонду миру, призначених Польщі від ЄС на відшкодування за військову техніку, яку отримала Україна.

Раніше Орбан заявив, що Європа нібито перестала захищати свої власні інтереси. За його словами, все, що Європа робить сьогодні, – це беззастережно слідує за продемократичною зовнішньою політикою США.