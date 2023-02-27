Польша обещает передать Украине танки и назвала термины

Польша планирует передать Украине еще 10 танков Leopard 2 и 60 танков Т-72 и PT-91 Twardy в течение нескольких недель.

Об этом заявил министр канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

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"Это перспектива нескольких недель", – отметил Дворчик, говоря о передаче остальных танков Leopard 2.

По его словам, это произойдет после завершения обучения в Польше украинских танковых экипажей.

Относительно 60 модернизированных танков Т-72 и PT-91 Twardy, то их передача состоится в тот же период или быстрее, отметил чиновник.

Фактически они уже находятся в процессе передачи. Вскоре они попадут в Украину,

– резюмировал польский министр.

Что этому предшествовало

В ходе визита в Киев 24 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий передал Украине четыре танка Leopard 2. Он также сообщил, что Польша готова обучать украинских пилотов на F-16.

С начала полномасштабной агрессии России страна передала Украине около 250 танков Т-72.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в Вооруженных Силах Украины планируют сформировать как минимум два танковых батальона, на вооружении которых будут германские танки Leopard 2.