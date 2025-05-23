Он отметил, что российские провокации в международном воздушном пространстве становятся все более частыми. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

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Су-24 выполнял опасные маневры намеренно

Косиняк-Камыш заявил, что Объединенное оперативное командование союзных сил НАТО в Европе дало приказ польской дежурной паре перехватить зафиксированный российский самолет Су-24. Инцидент произошел в международных водах Балтийского моря.

Министр отметил, что маневры, которые выполнял бомбардировщик, были опасными и преднамеренными.

Отмечается, что польская авиация "нашла самолет, перехватила его и эффективно сдержала".

Мы устойчивы к провокациям, но реагируем должным образом индивидуально и коллективно,

– сказал Косиняк-Камыш.

Он отметил, что подобные случаи происходят все чаще. Российские самолеты летают из Калининградской области в материковую часть России, не включая при этом транспондеров, не подавая планов полетов и связываясь с диспетчерскими службами.

К слову, в феврале российский самолет также нарушил воздушное пространство Польши. Тогда у него якобы произошел сбой навигационной системы.