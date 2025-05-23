Він зауважив, що російські провокації у міжнародному повітряному просторі стають дедалі частішими. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на RMF24.

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Су-24 виконував небезпечні маневри навмисно

Косіняк-Камиш заявив, що Об'єднане оперативне командування союзних сил НАТО в Європі дало наказ польській черговій парі перехопити зафіксований російський літак Су-24. Інцидент стався у міжнародних водах Балтійського моря.

Міністр зауважив, що маневри, які виконував бомбардувальник, були небезпечними та навмисними.

Зазначається, що польська авіація "знайшла літак, перехопила його та ефективно стримала".

Ми стійкі до провокацій, але реагуємо належним чином індивідуально та колективно,

– сказав Косіняк-Камиш.

Він наголосив, що подібні випадки стаються все частіше. Російські літаки літають із Калінінградської області до материкової частини Росії, не вмикаючи при цьому транспондерів, не подаючи планів польотів і зв'язуючись з диспетчерськими службами.

До слова, у лютому російський літак також порушив повітряний простір Польщі. Тоді у нього нібито стався збій навігаційної системи.