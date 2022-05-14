Польша планирует забрать у посольства России базу отдыха

Гослесхозы Польши требуют от посольства России освободить базу отдыха в Скубянке на Зегжинском водохранилище.

Представители Гослесхоза уже подают иск по этому поводу. Также они отметили, что сотрудничают с Генеральной прокуратурой.

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Курорт в Скубянке возле Зегжинского водохранилища – всего в 40 километрах от центра Варшавы и имеет площадь более 5 гектаров. Россияне арендовали землю на льготных условиях с 1980-х годов. С тех пор российская сторона строила дома на земле и ежемесячно платила за аренду около 12 000 злотых.

В 2010 году тогдашние власти снова сдали его в аренду дипломатическому представительству России. Семьи посла и их гости неоднократно посещали сосновый бор у Зегжинского водохранилища.

"Мы не могли терпеть представителей государства, которое убивает и насилует"

Директор Гослеса Юзеф Кубица добавил, что сегодня в Скубянке уже не слышно русского языка.

14 апреля мы расторгли контракт. Как жители, мы не могли терпеть официальных представителей государства, которые убивают, насилуют и штурмуют,

– сказал он.

Не все так просто: посол не отдает территорию, хоть не платит

В Гослесе заявили, что россияне не соблюдали все условия землепользования. С февраля на счет Яблонского лесничества, являющегося стороной договора, перестали поступать 12 000 злотых арендной платы.

Несмотря на то, что поляки требуют россиян покинуть участок, посол Сергей Андреев заявил, что не отдаст его. Государственные леса вынуждены возобновить контроль над центром через суд.

Пресс-секретарь Гослесхоза Михал Гзовский добавил, что согласно регламенту компания сотрудничает в этом вопросе с Генеральной прокуратурой. Если россияне не передадут имущество мирным путем, дело окончится в суде.

Тем временем российские олигархи теряют свое состояние.

К началу полномасштабного вторжения России в Украину ряд российских олигархов переместили свои яхты и состояние в Дубаи, а 24 февраля богачи начали бежать из России.

Несмотря на то, что олигархи бегут из страны-агрессора, они все равно теряют колоссальное состояние. Их имущество замораживают и арестовывают в разных странах мира.

В санкционном списке около тысячи граждан России и юридических лиц.

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