Об этом сообщили в Оперативном командовании ВС Польши в соцсети Х (ранее твитер).
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Польша поднимала в небо авиацию во время ракетной атаки на Украину
Отмечалось, что Польша зафиксировала интенсивную активность дальней авиации России, связанную с ракетными ударами по объектам, расположенным на территории Украины.
Там сообщили, что начинали все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и DO RSZ постоянно мониторило ситуацию.
Предупреждаем, польская авиация и авиация союзников активирована, это может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны,
– говорилось в сообщении.
Враг ударил по Балаклее
- В ночь на 1 июня оккупанты нанесли удар по Балаклее, что на Харьковщине.
- Россия попала по частной жилой застройке. Предварительно в результате атаки пострадали 12 человек. Среди них – 8 детей и беременная женщина.
- Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что на момент ракетного удара в двух домах находилось 12 человек: 4 взрослых (из них - одна беременная женщина) и 8 детей в возрасте от 2 до 17 лет.
- В результате удара возник пожар.
- Там отметили, что у всех пострадавших – состояние средней тяжести, у одного ребенка – острая реакция на стресс.