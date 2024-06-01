Про це повідомили в Оперативному командування ЗС Польщі в соцмережі Х (раніше твітер).
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Польща підіймала в небо авіацію під час ракетної атаки на Україну
Зазначалося, що Польща зафіксувала інтенсивну активність дальньої авіації Росії, пов'язану з завданням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України.
Там повідомили, що починали всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторило ситуацію.
Попереджаємо, польська авіація та авіація союзників активована, це може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни,
– йшлося в повідомленні.
Ворог вдарив по Балаклії
- В ніч проти 1 червня окупанти завдали удару по Балаклії, що на Харківщині.
- Росія поцілила по приватній житловій забудові. Попередньо внаслідок атаки постраждало 12 осіб. Серед них – 8 дітей та вагітна жінка.
- Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що на момент ракетного удару в двох будинках перебувало 12 людей: 4 дорослих (з них — одна вагітна жінка) та 8 дітей віком від 2 до 17 років.
- Внаслідок удару виникла пожежа.
- Там зазначили, що у всіх постраждалих – стан середньої важкості, у однії дитини – гостра реакція на стрес.