Про це повідомили в Оперативному командування ЗС Польщі в соцмережі Х (раніше твітер).

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Польща підіймала в небо авіацію під час ракетної атаки на Україну

Зазначалося, що Польща зафіксувала інтенсивну активність дальньої авіації Росії, пов'язану з завданням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України.

Там повідомили, що починали всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторило ситуацію.

Попереджаємо, польська авіація та авіація союзників активована, це може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни,

– йшлося в повідомленні.

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