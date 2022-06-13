Польша построила первые 140 километров стены на границе с Беларусью

Польша оценила риски, которые несет для страны Беларусь, и построили на границе уже 140 километров стены.

Польша решила построить стену на границе с Беларусью в 2021 году. Работы начались 25 января 2022 года. В настоящее время установили металлические блоки протяженностью 140 километров. Их высота – 5,5 метров. Этот барьер оснащен датчиками движения и камерами видеонаблюдения.

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Теперь польская пограничная служба должна установить электронные шлагбаумы. Следовательно, общая протяженность нового забора составит 187 километров. Сама граница между Польшей и Беларусью составляет около 400 километров.

Закончить все работы планируется к концу июня 2022 года.

Бюджет, выделенный для реализации этого проекта, составляет 366 миллионов евро. Только стоимость строительства физического барьера между Польшей и Беларусью составляет 1,5 миллиарда злотых (более 325,5 миллиона евро). На технические устройства выделят 115 миллионов злотых (более 24 миллионов евро).

На самые металлические барьеры израсходовали 50 тысяч тонн стали.

Почему Польша строит стену на границе с Беларусью

Строить стену на границе между двумя странами в Польше решили после миграционного кризиса, спровоцированного Беларусью. Летом 2021 года на границах Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей собрались тысячи мигрантов из стран Азии, Ближнего Востока и Африки. Все они пытались попасть в Европейский Союз. Тогда в некоторые дни фиксировали до 1500 попыток нелегально пересечь границу.

Во время этого миграционного кризиса Латвия, Литва и Польша объявили на своих границах чрезвычайное положение. В границы были направлены войска, которые и сдерживали нашествие беженцев.

Самая большая атака произошла 16 ноября, когда группой мигрантов руководил непосредственно на месте заместитель руководителя государственного пограничного комитета Беларуси Роман Подлинев. Его личность удалось установить по фотографиям с места событий.

Спровоцировали этот миграционный кризис власти Беларуси, которые беспрепятственно позволяли людям добираться до границ со странами ЕС. Там они размещались в лагерях, откуда и пытались бежать в Европейский Союз.

В Евросоюзе считают, что таким образом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко мстил за санкции, наложенные на него из-за установления диктатуры в стране.

Несмотря на строительство стены, нелегальные мигранты ежедневно пытаются попасть в Польшу со стороны Беларуси. Только 12 июня польским пограничникам удалось задержать 15 мигрантов из Кот-д'Ивуара, Камеруна и Конго на границе с Беларусью.

Смотрите видео о стене на границе Польши и Беларуси