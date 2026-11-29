Вечером 29 ноября в польском Жешуве прозвучали сирены воздушной тревоги на фоне российской атаки на Украину. Жители отдельных районов Подкарпатского и Люблинского воеводств также получили SMS-уведомления о повышенной готовности польской системы ПВО.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Как Польша отреагировала на атаку России на Украину?

После 19:00 в Жешуве прозвучали сирены воздушной тревоги. Видео с ними начали распространять в социальных сетях.

В Польше прозвучали сирены: смотрите видео

Правительственный центр безопасности Польши (RCB) разослал SMS-предупреждения жителям отдельных районов Подкарпатского и Люблинского воеводств. В частности, сообщение получили жители Жешува, Перемышля, Кросна, а также районов вокруг Холма и Замостя.

В предупреждении говорилось: "ВНИМАНИЕ! Российская воздушная атака в Украине. Ситуация находится под контролем. Повышена готовность системы противовоздушной обороны Польши. Ожидайте дальнейших сообщений".

В то же время местное издание Rzeszów News сообщало, что часть жителей жаловалась на отсутствие SMS или их запоздалое поступление.

Оперативное командование родов войск Вооруженных сил Польши сообщило, что из-за российских ударов по Украине задействовало необходимые силы и средства противовоздушной обороны. Военные пояснили, что меры носили превентивный характер и были направлены на защиту польского воздушного пространства, в частности вблизи районов, которым угрожала опасность.

Впоследствии Оперативное командование ВС Польши сообщило о завершении мероприятий. По официальной информации, нарушений польского воздушного пространства не было, а задействованные силы и средства ПВО вернулись к стандартной оперативной деятельности.

Отдельно военные прокомментировали сообщения о якобы нарушениях воздушного пространства Польши, которые распространялись в сети. В командовании не исключили, что часть таких публикаций могла быть информационной манипуляцией или дезинформацией, призванной вызвать беспокойство среди населения.

Граждан призвали сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и следить за сообщениями официальных источников.

Напомним, во время массированного удара России по территории Украины утром 20 ноября были зафиксированы факты нарушения польского воздушного пространства и падение обломков в нескольких приграничных районах.