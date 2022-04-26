Польша предложила обложить налогом российские нефть и газ в Европе

В Европе могут ввести налог на российские энергоресурсы и квоты на их использование. Ввести ограничения на российский газ и нефть Евросоюзу предложит Польша.

В Польше предлагают создать "российский ETS"

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что налоги и пошлины на российские энергоресурсы будут способствовать отказу от них.

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Мы, как Польша, благодаря многолетним и последовательным инвестициям готовы на определенные сырьевые санкции, отказ от сырья из Российской Федерации. Однако понимаем, что не все государства готовы к этому, но призываем, чтобы снова пересмотрели свою политику и оценили свою готовность,

– сказала Москва.

Чтобы стимулировать страни Евросоюза отказаться от российских энергоресурсов, Польша предложит пакет мер по аналогии с системой торговли выбросами ЕС (ETS).

"Готовим проект такого российского ETS, который мог бы быть пакетом, поддерживающим государства на пути обретения независимости от российских энергоресурсов", – рассказала польская министерша.

Москва считает, что так называемый "российский ETS" может стать частью плана отказа от российских энергоресурсов. Она отметила, что в этом плане должны быть прописаны объемы и сроки сокращения использования российских энергоресурсов.

ЕС готовит очередной пакет санкции против России за вторжение в Украину. Ожидается, что Евросоюз ограничит торговлю российской нефти, однако не будет налагать санкции на газ.

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