"Даже если это украинская ПВО": как поляки реагируют на падение ракеты
Российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине 15 ноября. Впоследствии стало известно о прилете в одном из приграничных населенных пунктов Польши. Здесь в любом случае виновата Россия независимо от того, чья ракета взорвалась в Пшеводове.
Об этом 24 каналу рассказал общественный деятель и ученый из Польши Ришард Купидура. По его словам, польское общество ясно понимает, что такие взрывы – эскалация конфликта с территориальной точки зрения.
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Во всем виновата Россия
Однако основной причиной вчерашнего инцидента стало полномасштабное вторжение России в Украину. Не было бы этого – не было бы трагических ситуаций.
Не было бы его, не было бы агрессивной политики России по отношению к своим соседям, в частности к Украине, то не было бы вчерашней трагедии. И здесь не важно, будь то крылатая российская ракета или украинская ПВО,
– подчеркивает Купидура.
Вчерашняя ситуация требует ответной реакции. И наиболее рациональный подход – применение 4 статьи НАТО по консультации по безопасности.
Как подчеркнул Купидура, чтобы таких трагических случаев больше не происходило, нужно как можно быстрее завершать войну. Для этого Украина должна получать еще большее оружие от Запада, чтобы полностью победить оккупантов.
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Падение ракеты в Польше: что произошло
- Российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетный обстрел по Украине. По предварительной информации, одна из ракет упала в селе Пшеводов Люблинского воеводства, расположенном в 6 километрах от Украины. В результате инцидента погибли двое граждан Польши.
- 16 ноября президент Польши Анджей Дуда выступил с заявлением о падении ракеты. У него пока нет доказательств, кто именно запустил ракету. Впрочем, предположил, что она не была российского производства.
- Американские СМИ со ссылкой на официальных лиц США сообщают, что, по предварительным оценкам, в Польше могла упасть ракета, выпущенная украинским ПВО.
- Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что нужно провести детальное расследование этого инцидента. Следует выяснить, что именно упало в Польше – или российская ракета, или обломки двух ракет.