"Даже если это украинская ПВО": как поляки реагируют на падение ракеты

Российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине 15 ноября. Впоследствии стало известно о прилете в одном из приграничных населенных пунктов Польши. Здесь в любом случае виновата Россия независимо от того, чья ракета взорвалась в Пшеводове.

Об этом 24 каналу рассказал общественный деятель и ученый из Польши Ришард Купидура. По его словам, польское общество ясно понимает, что такие взрывы – эскалация конфликта с территориальной точки зрения.

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Во всем виновата Россия

Однако основной причиной вчерашнего инцидента стало полномасштабное вторжение России в Украину. Не было бы этого – не было бы трагических ситуаций.

Не было бы его, не было бы агрессивной политики России по отношению к своим соседям, в частности к Украине, то не было бы вчерашней трагедии. И здесь не важно, будь то крылатая российская ракета или украинская ПВО,

– подчеркивает Купидура.

Вчерашняя ситуация требует ответной реакции. И наиболее рациональный подход – применение 4 статьи НАТО по консультации по безопасности.

Как подчеркнул Купидура, чтобы таких трагических случаев больше не происходило, нужно как можно быстрее завершать войну. Для этого Украина должна получать еще большее оружие от Запада, чтобы полностью победить оккупантов.

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