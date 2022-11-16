Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, передает 24 канал.

Важно Россия запустила ракеты по Польше: как отреагировали ведущие западные страны

По его словам, российские ракеты или их обломки уже не раз падали в приграничных зонах.

Только Россия своими ракетными атаками виновата в угрозах и эксцессах в других странах. Именно Россия превратила восточную часть европейского континента в непредсказуемое поле боя. Намерение, средства исполнения, риски, эскалация – все это только Россия. И здесь не может быть никаких других объяснений каким-либо эксцессам с ракетами,

– подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что когда страна-агрессор наносит умышленный массированный ракетный удар по всей территории большой страны на европейском континенте своим устаревшим советским оружием, трагедия рано или поздно происходит и на территориях других государств.

Как Украина отреагировала на падение российских ракет в Польше

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что россияне не думают останавливаться на Украине. Таким образом они решили атаковать Польшу.

Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на удары по территории Польши. Он отметил важность закрытия неба над Украиной и содействие поражению российского агрессора.

Кроме того, падение ракет прокомментировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, удары по территории Польши – не случайность, а заведомо спланированный "привет" от России, замаскированный под "ошибку".

Что следует знать об ударе российскими ракетами по Польше

Поздно вечером 15 ноября сразу две российские ракеты упали на территории Польши. СМИ сообщили, что два из них попали в селе Пшеводов. К сожалению, погибли 2 человека.

В результате этого российского посла срочно вызвали в МИД Польши. Владимир Зеленский провел срочный разговор с Анджеем Дудой. Украинский лидер выразил соболезнования польскому народу.

Польша уже привела войска в боевую готовность . В настоящее время ведутся дискуссии по применению 4 статьи НАТО, которая обязывает ответить все государства-члены Союза.

Спикер Пентагона Пэт Райдер сообщил, что у Соединенных Штатов Америки нет доказательств того, что Россия ударила по Польше ракетами. Поэтому пока рано предсказывать дальнейший ответ НАТО.

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