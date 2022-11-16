Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, передает 24 канал.
Важно Россия запустила ракеты по Польше: как отреагировали ведущие западные страны
По его словам, российские ракеты или их обломки уже не раз падали в приграничных зонах.
Только Россия своими ракетными атаками виновата в угрозах и эксцессах в других странах. Именно Россия превратила восточную часть европейского континента в непредсказуемое поле боя. Намерение, средства исполнения, риски, эскалация – все это только Россия. И здесь не может быть никаких других объяснений каким-либо эксцессам с ракетами,
– подчеркнул Подоляк.
Он добавил, что когда страна-агрессор наносит умышленный массированный ракетный удар по всей территории большой страны на европейском континенте своим устаревшим советским оружием, трагедия рано или поздно происходит и на территориях других государств.
Как Украина отреагировала на падение российских ракет в Польше
- Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что россияне не думают останавливаться на Украине. Таким образом они решили атаковать Польшу.
- Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на удары по территории Польши. Он отметил важность закрытия неба над Украиной и содействие поражению российского агрессора.
- Кроме того, падение ракет прокомментировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, удары по территории Польши – не случайность, а заведомо спланированный "привет" от России, замаскированный под "ошибку".
Что следует знать об ударе российскими ракетами по Польше
- Поздно вечером 15 ноября сразу две российские ракеты упали на территории Польши. СМИ сообщили, что два из них попали в селе Пшеводов. К сожалению, погибли 2 человека.
- В результате этого российского посла срочно вызвали в МИД Польши. Владимир Зеленский провел срочный разговор с Анджеем Дудой. Украинский лидер выразил соболезнования польскому народу.
- Польша уже привела войска в боевую готовность . В настоящее время ведутся дискуссии по применению 4 статьи НАТО, которая обязывает ответить все государства-члены Союза.
- Спикер Пентагона Пэт Райдер сообщил, что у Соединенных Штатов Америки нет доказательств того, что Россия ударила по Польше ракетами. Поэтому пока рано предсказывать дальнейший ответ НАТО.
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