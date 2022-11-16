Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, передає 24 канал.
Важливо Росія запустила ракети по Польщі: як відреагували провідні західні країни
За його словами, російські ракети чи їхні уламки вже неодноразово падали у прикордонних зонах.
Тільки Росія своїми ракетними атаками винна у погрозах та ексцесах в інших країнах. Саме Росія перетворила східну частину європейського континенту на непередбачуване поле бою. Намір, засоби виконання, ризики, ескалація – все це лише Росія. І тут не може бути жодних інших пояснень будь-яким ексцесам із ракетами,
– наголосив Подоляк.
Він додав, що коли країна-агресор завдає навмисного масованого ракетного удару по всій території великої країни на європейському континенті своєю застарілою радянською зброєю, трагедія рано чи пізно відбувається і на територіях інших держав.
Як Україна відреагувала на падіння російських ракет у Польщі
- Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що росіяни не думають зупинятися на Україні. Таким чином, вони вирішили атакувати Польщу.
- Міністр оборони України Олексій Резніков також відреагував на удари по території Польщі. Він наголосив на важливості закриття неба над Україною та сприяння поразки російського агресора.
- Окрім цього, падіння ракет прокоментував радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, удари по території Польщі – не випадковість, а свідомо спланований "привіт" від Росії, замаскований під "помилку".
Що варто знати про удар російськими ракетами по Польщі
- Пізно ввечері 15 листопада одразу 2 російські ракети впали на території Польщі. ЗМІ повідомили, що дві з них влучили у селі Пшеводів. На жаль, загинули 2 людей.
- Внаслідок цього російського посла терміново викликали до МЗС Польщі. Володимир Зеленський провів термінову розмову з Анджеєм Дудою. Український лідер висловив співчуття польському народу.
- Польща вже привела війська у бойову готовність. Наразі ведуться дискусії щодо застосування 5 статті НАТО, яка зобов'язує відповісти усіх держав-членів Союзу.
- Речник Пентагону Пет Райдер повідомив, що Сполучені Штати Америки не мають доказів того, що Росія вдарила по Польщі ракетами. Тому поки що рано передбачати подальшу відповідь НАТО.
Варте уваги – Російські ракети впали у Польщі: дивіться відео