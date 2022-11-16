Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, передає 24 канал.

Важливо Росія запустила ракети по Польщі: як відреагували провідні західні країни

За його словами, російські ракети чи їхні уламки вже неодноразово падали у прикордонних зонах.

Тільки Росія своїми ракетними атаками винна у погрозах та ексцесах в інших країнах. Саме Росія перетворила східну частину європейського континенту на непередбачуване поле бою. Намір, засоби виконання, ризики, ескалація – все це лише Росія. І тут не може бути жодних інших пояснень будь-яким ексцесам із ракетами,
– наголосив Подоляк.

Він додав, що коли країна-агресор завдає навмисного масованого ракетного удару по всій території великої країни на європейському континенті своєю застарілою радянською зброєю, трагедія рано чи пізно відбувається і на територіях інших держав.

Як Україна відреагувала на падіння російських ракет у Польщі

  • Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що росіяни не думають зупинятися на Україні. Таким чином, вони вирішили атакувати Польщу.
  • Міністр оборони України Олексій Резніков також відреагував на удари по території Польщі. Він наголосив на важливості закриття неба над Україною та сприяння поразки російського агресора.
  • Окрім цього, падіння ракет прокоментував радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, удари по території Польщі – не випадковість, а свідомо спланований "привіт" від Росії, замаскований під "помилку".

Що варто знати про удар російськими ракетами по Польщі

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