Польша приняла законопроект о помощи беженцам: условия для украинцев

Правительство Польши приняло проект закона о помощи гражданам Украины, пострадавшим от войны. Украинцы в частности смогут в течение 18 месяцев легально находиться на территории республики.

О принятии соответствующего законопроекта сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Чиновник отметил, что документ, прежде всего, должен предложить нормальную и привычную жизнь для беженцев, приехавших в Польшу из Украины.

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Солидарность поляков с украинцами

Глава польского правительства подчеркнул, что на территорию республики уже прибыли более 1 миллиона беженцев из Украины, и их количество будет продолжать расти.

Наши соседи нуждаются в нашей помощи, однако эта помощь не может быть спонтанной. Сегодня она и стихийная, и организованная, поэтому сейчас на заседании Совета Министров мы приняли специальный закон, который в последние дни в срочном порядке разрабатывался под руководством министра внутренних дел и администрации,

– сообщил Моравецкий.

Отмечается, что сегодня поляки сдают экзамен на солидарность, тысячи польских семей приютили украинцев. Это помогло пока не прибегать к созданию больших лагерей для беженцев на территории республики, за что премьер-министр Польши поблагодарил своих земляков.

Что предусматривает новый закон в Польше

Матеуш Моравецкий объяснил, что по новому закону для помощи гражданам Украины будет создан резерв специального назначения, которым будут руководить воеводы на местах.

Кроме того, принятый законопроект гарантирует финансовую поддержку граждан Польши, предоставляющих убежище семьям из Украины. Предполагается, что выплаты составят 40 злотых в день в течение следующих двух месяцев.

Закон также будет регулировать легальность пребывания украинцев в Польше. К слову, граждане Украины смогут законно находиться в Польше в течение 18 месяцев без виз и специальных разрешений.

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