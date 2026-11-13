Польша приостановила выплаты в рамках программы PURL для Украины: как она объяснила свое решение

13 ноября Польша приостановила выделение средств на закупку американского вооружения для нужд ВСУ. Варшава объяснила такой шаг большим бюджетным дефицитом и значительными собственными расходами на оборону.

Как сообщает телеканал TVP Info, польская сторона уже официально проинформировала руководство Североатлантического альянса о своем текущем решении по вопросу финансового участия.

Что говорят в Польше о своем решении

"Я сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, что на данный момент мы пока что не будем делать взносы в программу PURL – европейские средства на американское оружие для Украины,

– сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Глава правительства объяснил такой шаг необходимостью сбалансировать внутренние финансы на фоне значительного роста расходов на собственную безопасность государства.

По его словам, главными факторами стали высокий дефицит национального бюджета и рекордные расходы на польскую оборону.

Напомним, что инициативу PURL объявили 14 июля 2025 года президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

В рамках проекта европейские государства вместе с Канадой выделяют средства на закупку американского вооружения, в частности систем ПВО и боеприпасов, для Вооруженных Сил Украины после того, как Вашингтон прекратил бесплатные поставки военной помощи Киеву.