В Польше подняли военную авиацию из-за российской атаки БПЛА на западе Украины

17 сентября днем Россия запустила реактивные беспилотники в направлении территории Украины. Поступала информация о том, что страна-агрессор может попытаться провести атаку на пункт пропуска на украинско-польской границе.

Польша поднимала боевую авиацию в воздух. Об этом сообщило командование Вооруженных сил страны.

Что известно о российской атаке?

Россия запускала свои дроны для ударов по западным областям Украины. Тревогу объявляли в Ровенской и Волынской области.

В связи с угрозой Оперативное командование Вооруженных сил Польши, действуя через Центр воздушных операций – Командование воздушного компонента, подняло военную авиацию. Кроме того, Варшава перевела в состояние готовности наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения.

Эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, в частности в районах, граничащих с зонами угрозы,

– отметили в Вооруженных силах Польши.

Военное руководство подчеркнуло, что осуществляет непрерывный мониторинг обстановки и остается в полной готовности.

Отметим, что мониторинговые каналы распространяли предположение, что Россия якобы может попытаться нанести удар по пункту пропуска на границе с Польшей в районе "Ягодина". Однако в ГПСУ опровергли информацию об атаке на украинско-польскую границу.

К счастью, попаданий в пограничную инфраструктуру, в частности пункт пропуска, не было,

– отметил спикер ГНСУ Андрей Демченко.

Напомним, что 16 сентября Польша уже поднимала истребители из-за активности реактивных БПЛА. Варшава временно приостанавливала работу аэропортов в Жешуве и Люблине.