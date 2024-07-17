Польша проведет военную операцию на границе с Беларусью

В Польше анонсировали проведение новой военной операции на границе с Беларусью. Она начнется уже 1 августа.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Комыш заявил, что к операции "Безопасное Подляшье" привлекут около 17 тысяч военных. Ответственной за операцию будет 18-я механизированная дивизия.

Смотрите также This is America․ Почему покушение на Трампа изменило все и есть ли еще хоть какие-то шансы у Байдена

Есть также политическое давление на Беларусь

На пресс-конференции с главой польского МВД Томашем Семоняком Косиняк-Комыш сказал, что решение о введении буферной зоны на границе с Беларусью имеет положительный эффект – количество попыток пересечения границы и самих пересечений уменьшилось.

Кроме этого, глава Минобороны добавил, что для того, чтобы обучать солдат на границе отправят полицейских. В частности, тех, которые участвовали в миссии в Косово.

Министр также заверил, что все, кто в любой способ обижать солдат польской армии и офицеров, которые защищают польскую границу, будут отвечать за это.

В то же время количество нелегальных пересечений границы уменьшилось вдвое.

Это очень конкретный результат, связан с тем, что мы отодвинули контрабандистов от самой границы,

– отметил министр внутренних дел.

Семоняк рассказал, что принимают меры, чтобы граждане стран, из которых прибывают нелегальные мигранты, осознавали, что запланированный ими пересечение польско-белорусской границы является преступлением. Также постоянно оказывают политическое давление на Беларусь, чтобы та отказалась от этой процедуры.

Министр отметил, что Польша также требует от Беларуси сотрудничества в расследовании, чтобы найти убийцу польского солдата, который умер после ранения на границе.