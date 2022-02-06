Польша расположит дополнительные войска США на территории рядом с Украиной
Источник:Министерство обороны Польши
В Польшу прибыли 1 700 военных США. Их планируют разместить на юго-востоке страны, то есть ближе к Украине.
Самолет с военнослужащими США приземлился в Польше. Тамошний глава Минобороны Мариуш Блащак отметил, что это является четким сигналом для Кремля из-за его агрессивных намерений.
Заметьте В 70 километрах от границы с Украиной: в Польшу прибыли подразделения десантников США
Военные будут недалеко от границы
Американские военные прибыли в польский город Ряшев, недалеко от украинской границы. Их разместят на юго-востоке страны, то есть ближе к Украине.
Куда прибыли американские военные: карта
Министр обороны Польши Мариуш Блащак подчеркнул, что прибытие американских военных демонстрирует единство Запада перед угрозой Кремля.
Это сильный сигнал солидарности в ответ на ситуацию в Украине. На прошлой неделе я говорил об этом с Остином (главой Пентагона – 24 канал). Мы против любой агрессии в отношении ближнего,
– подчеркнул Блащак.
США увеличили количество военных в Европе
На фоне угрозы российской агрессии США решили усилить свое военное присутствие в Восточной Европе. Такой шаг объяснили необходимостью гарантий защиты для союзников.
Свой контингент США отправили в Румынию, Польшу и Германию. В целом количество американских военных в Европе увеличилось на 3 000 человек.Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.
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