Польша разместит батальон новых корейских танков К2 на границе с Калининградом

Польша заявила, что хочет разместить новые танки К2 на границе с российским Калининградом. Вооружения будут находиться в воинских частях.

О таких намерениях сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. В то же время, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий отметил, что все соседи России осознают угрозу, которую несет это соседство.

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Премьер Польши уверен: кто экономит на армии, тот заплатит большую цену.

Поэтому в последнее время, особенно в последние несколько лет, мы приложили огромные усилия для укрепления и модернизации польской армии. Мы хотим иметь такую сильную армию, настолько хорошо модернизированную, чтобы никому не приходило в голову нападать на Польшу,

– сказал Моравецкий.

Глава Минобороны отметил, что танк К2 является одним из самых современных в мире и разработан в 21 веке. Последующие поставки запланированы на 2023 год. Они будут переданы 16-й механизированной дивизии. А после 2026 K2 будут производиться в Польше.

"Солдаты хорошо подготовлены для эффективной защиты Родины, о чем свидетельствует их ежедневная служба, в частности, на границе Польши и Беларуси или Польши и Калининградской области", – заверил Блащак.

Он добавил, что часть экипажей танков еще проходит обучение в Корее. В конце концов, батальон танков К2 будет размещен на Мазурах, а также такое подразделение будет создано в Оструде, где вскоре начнется процесс восстановления ликвидированного 2011 года подразделения.

Когда Польша получила первые танки K2

Отметим, что только 6 декабря в Польшу была доставлена первая партия военной техники корейского производства. Речь идет о:

10 основных боевых танков K2 Black Panther;

24 самоходных гаубицы K9A1 Thunder калибра 155-миллиметров.

K2 Black Panther – южнокорейский основной боевой танк. Боевая машина была разработана южнокорейским Агентством по оборонным разработкам и компанией Hyundai Rotem. Танк вооружен 120 миллиметровой L55 гладкоствольной пушкой. Боекомплект первой очереди (7 выстрелов) размещен в механизме подзарядки типа «ленточный конвейер», который обеспечивает быстрострельность 20 выстрелов в минуту.

Еще в мае 2022 года Польша призвала НАТО к демилитаризации Калининграда. Следует объяснить, что город Калининград до 1945 года был немецким прусским городом Кенигсберг. Однако после Второй мировой войны бывшую столицу Восточной Пруссии аннексировал Советский Союз. Сейчас это островок в Европе, входящий в состав России, но не имеющий с ней сухопутной границы.

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