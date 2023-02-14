Об этом рассказал министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он считает, что следует усилить давление на страны, имеющие F-16.
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"Мы осознаем, что наш потенциал в этой сфере ограничен, потому что имеем лишь 48 самолетов F-16, но у союзников гораздо больше, поэтому, думаю, что этот разговор завершится положительными решениями. Просто надо давить", – отметил Блащак.
США могут предоставить истребители
Издание Financial Times считает, что в скором времени Украина получит истребители. По информации журналистов, США могут предоставить самолеты или же разрешить реэкспорт для других стран. Американские чиновники подтверждают, что передача F-16 практически неизбежна.
Военная помощь для Украины: последние новости
- В Брюсселе проходит встреча министров обороны стран-членов НАТО. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что результаты положительные. По его словам, к коалиции присоединились больше стран.
- Норвегия сообщила о новом пакете военной помощи. В нем будут 8 тяжелых танков Leopard 2.
- В Германии возобновляют производство боеприпасов для зенитных орудий Gepard. Их будут отправлять на нужды Украины.