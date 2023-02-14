Об этом рассказал министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он считает, что следует усилить давление на страны, имеющие F-16.

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"Мы осознаем, что наш потенциал в этой сфере ограничен, потому что имеем лишь 48 самолетов F-16, но у союзников гораздо больше, поэтому, думаю, что этот разговор завершится положительными решениями. Просто надо давить", – отметил Блащак.

США могут предоставить истребители

Издание Financial Times считает, что в скором времени Украина получит истребители. По информации журналистов, США могут предоставить самолеты или же разрешить реэкспорт для других стран. Американские чиновники подтверждают, что передача F-16 практически неизбежна.

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