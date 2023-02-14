Про це розповів міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Він вважає, що слід посилити тиск на країни, які мають F-16.
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"Ми усвідомлюємо, що наш потенціал у цій сфері обмежений, тому що маємо лише 48 літаків F-16, але союзники мають набагато більше, тому, думаю, що ця розмова завершиться позитивними рішеннями. Просто треба тиснути", – зазначив Блащак.
США можуть надати винищувачі
Видання Financial Times вважає, що невдовзі Україна отримає винищувачі. За інформацією журналістів, США можуть надати літаки або ж дозволити реекспорт для інших країн. Американські чиновники підтверджують, що передача F-16 практично неминуча.
Військова допомога для України: останні новини
- У Брюсселі триває зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО. Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що результати є позитивними. За його словами, до коаліції приєдналися більше країн.
- Норвегія повідомила про новий пакет військової допомоги. У ньому будуть 8 важких танків Leopard 2.
- У Німеччині відновлюють виробництво боєприпасів для зенітних гармат Gepard. Їх відправлятимуть на потреби України.