Польша согласилась устранить барьеры для торговли сельскохозяйственной продукцией из Украины

Украина и Польша упростят процедуры контроля импорта и экспорта аграрной продукции.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко по итогам встречи с вице-премьером Польши Генриком Ковальчиком.

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Да, польская сторона обеспечит работу ветеринарных и санитарных служб в режиме 24/7. Для этого работники соответствующих служб будут переведены на украинско-польскую границу.

Также контрольные процедуры будут упрощены. В частности, лабораторные исследования можно делать не на границе, а в городе назначения. Это значительно сократит время пересечения границы,

– сказала Свириденко.

Стороны также устранят барьеры в торговле продукцией животного происхождения, в частности, свинины.

"Для Украины важно обеспечить транзит свинины, говядины и баранины в третьи страны через территорию Польши, что требует соответствующих ветеринарных решений", – объяснила министр экономики.

Кроме того, страны договорились более эффективно использовать все модальности для перевозок, в частности контейнерные перевозки через польские порты.

"Сотрудничество с Польшей становится буквально ежедневным и ориентированным на то, чтобы общая граница растворилась для целей торговли", – заявила Свириденко.

Как ранее сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, Украина и Польша договорились о создании совместного предприятия для активизации железнодорожных перевозок и добились значительного прогресса в либерализации автоперевозок.

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