Польша согласилась устранить барьеры для торговли сельскохозяйственной продукцией из Украины
Источник:фейсбук Юлии Свириденко
Украина и Польша упростят процедуры контроля импорта и экспорта аграрной продукции.
Об этом сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко по итогам встречи с вице-премьером Польши Генриком Ковальчиком.
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Да, польская сторона обеспечит работу ветеринарных и санитарных служб в режиме 24/7. Для этого работники соответствующих служб будут переведены на украинско-польскую границу.
Также контрольные процедуры будут упрощены. В частности, лабораторные исследования можно делать не на границе, а в городе назначения. Это значительно сократит время пересечения границы,
– сказала Свириденко.
Стороны также устранят барьеры в торговле продукцией животного происхождения, в частности, свинины.
"Для Украины важно обеспечить транзит свинины, говядины и баранины в третьи страны через территорию Польши, что требует соответствующих ветеринарных решений", – объяснила министр экономики.
Кроме того, страны договорились более эффективно использовать все модальности для перевозок, в частности контейнерные перевозки через польские порты.
"Сотрудничество с Польшей становится буквально ежедневным и ориентированным на то, чтобы общая граница растворилась для целей торговли", – заявила Свириденко.
Как ранее сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, Украина и Польша договорились о создании совместного предприятия для активизации железнодорожных перевозок и добились значительного прогресса в либерализации автоперевозок.
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