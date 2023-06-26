Об этом 25 июня заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он вместе с министром обороны Мариушем Блащаком посетил военных, обеспечивающих защиту восточной границы государства.
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Мы укрепили границы, границу с Беларусью и Кенигсбергом (Калининградская область России – 24 Канал). Мы знаем об этих угрозах и реагируем на них, предполагая атаки. В конце концов мы уже 2 года имеем дело с гибридной атакой на польской границе,
– отметил он.
Границы укрепили против попытки зайти тяжелой техникой
По словам Блащака, Польша создала на границе заграждение против тяжелой техники.
Военные построили пункты с инженерными заграждениями, которые будут определять дальнейшую безопасность страны в случае попытки проникновения в Польшу тяжелой техники.
Моравецкий также добавил, что накануне Польша совместно с союзниками тщательно отслеживала попытку мятежа вагнеровцев в России.
"Вчера мы увидели и почувствовали через мониторинг, через переговоры с лидерами других стран, что Лукашенко и Путин могут совершать очень странные действия. Действия, которые до сих пор являются предметом различных анализов и исследований наших союзников по НАТО и нас самих", – сказал премьер Польша.
Моравецкий провел ряд важных переговоров во время мятежа Пригожина
Моравецкий добавил, что в прошлое утро он провел многочисленные переговоры и консультации с союзниками по НАТО и Европейскому Союзу, начиная от президента Европейского Совета и заканчивая верховным представителем ЕС по внешней политике, премьер-министром Италии, премьер-министром Испании, президентом Франции, канцлером Германии, премьер-министрами Финляндии, Швеции, Чехии и многими другими.
"Эти переговоры показали, что мы имеем полную и добрую синхронизацию. Как по анализу поступающих документов, мониторингу всей ситуации, так и по реакции со стороны коммуникации и оперативного реагирования. Все сработало так, как и должно было сработать. Польша в этой группе сильнейшего альянса, сильнейшего военного альянса в истории мира, безусловно, чувствует себя все более и более защищенной», – подытожил он.
Что известно о попытке мятежа Пригожина
- Вечером 23 июня главарь преступной ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что минобороны России якобы обстреляли тыловые позиции его наемников. Именно поэтому он пообещал, что "виновные будут наказаны" и фактически объявил и Шойгу, и минобороны России войну.
- Спустя еще некоторое время Пригожин сказал, что вагнеровцы двигаются на Москву. По дороге они захватили военные объекты в Ростове и Воронеже.
- Наемники Пригожина были в 200 километрах от Москвы, и уже вечером самопровозглашенный президент Беларуси провел переговоры с Пригожиным. После разговора с Лукашенко "повар Путина" заявил, что разворачивает колонны и останавливает "мятеж". Вагнеровцы должны были вернуться в полевые лагеря, а с их владельца в России сняли обвинения и отправили в Беларусь.