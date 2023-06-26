Об этом 25 июня заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он вместе с министром обороны Мариушем Блащаком посетил военных, обеспечивающих защиту восточной границы государства.

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Мы укрепили границы, границу с Беларусью и Кенигсбергом (Калининградская область России – 24 Канал). Мы знаем об этих угрозах и реагируем на них, предполагая атаки. В конце концов мы уже 2 года имеем дело с гибридной атакой на польской границе,

– отметил он.

Границы укрепили против попытки зайти тяжелой техникой

По словам Блащака, Польша создала на границе заграждение против тяжелой техники.

Военные построили пункты с инженерными заграждениями, которые будут определять дальнейшую безопасность страны в случае попытки проникновения в Польшу тяжелой техники.

Моравецкий также добавил, что накануне Польша совместно с союзниками тщательно отслеживала попытку мятежа вагнеровцев в России.

"Вчера мы увидели и почувствовали через мониторинг, через переговоры с лидерами других стран, что Лукашенко и Путин могут совершать очень странные действия. Действия, которые до сих пор являются предметом различных анализов и исследований наших союзников по НАТО и нас самих", – сказал премьер Польша.

Моравецкий провел ряд важных переговоров во время мятежа Пригожина

Моравецкий добавил, что в прошлое утро он провел многочисленные переговоры и консультации с союзниками по НАТО и Европейскому Союзу, начиная от президента Европейского Совета и заканчивая верховным представителем ЕС по внешней политике, премьер-министром Италии, премьер-министром Испании, президентом Франции, канцлером Германии, премьер-министрами Финляндии, Швеции, Чехии и многими другими.

"Эти переговоры показали, что мы имеем полную и добрую синхронизацию. Как по анализу поступающих документов, мониторингу всей ситуации, так и по реакции со стороны коммуникации и оперативного реагирования. Все сработало так, как и должно было сработать. Польша в этой группе сильнейшего альянса, сильнейшего военного альянса в истории мира, безусловно, чувствует себя все более и более защищенной», – подытожил он.

Что известно о попытке мятежа Пригожина